Muş'ta fotoğrafçılık kursiyerleri tarihi ve kültürel mekânlarını fotoğrafladı

Muş'ta fotoğrafçılık kursuna katılan üniversite öğrencileri, aldıkları teorik eğitimi sahada uygulayarak kentin tarihi ve kültürel mekanlarını fotoğrafladı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde, üniversite öğrencilerine yönelik açılan fotoğrafçılık kursu kapsamında kursiyerler, teorik eğitimlerini uygulamalı çalışmalarla pekiştirdi. Muş Gençlik Ofislerinde açılan temel fotoğrafçılık kursuna katılan öğrenciler, sınıf ortamında aldıkları eğitimlerin ardından kentin tarihi, kültürel ve doğal alanlarını kapsayan saha gezisine çıktı. Kursiyerler, gerçekleştirdikleri çekimlerle kompozisyon, ışık ve kadraj bilgilerini uygulama imkanı buldu.

Uygulamalı eğitim kapsamında öğrenciler, halk arasında "eski Muş" olarak bilinen bölgede yer alan Alaaddin Bey Camii, Ulu Camii, Hacı Şeref Camii ve Muştak Baba Türbesi gibi önemli tarihi mekanları fotoğrafladı. Çekimler sayesinde hem pratik deneyim kazanan öğrenciler hem de Muş'un tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtımına katkı sağlandı.

Muş Fotoğraf Derneği Başkanı ve kursun usta öğreticisi Kenan Demir, temel fotoğrafçılık eğitimi kapsamında hafta içi teorik derslere ağırlık verdiklerini, hafta sonları ise uygulamalı olarak tarihi mekanları gezip fotoğrafladıklarını söyledi. Demir, "Fotoğrafçılık kursumuz yaklaşık iki aydır devam ediyor. Sınıflarda teorik olarak işlediğimiz derslerin ardından hemen her hafta Muş'un tarihini, kültürünü, doğasını ve günlük yaşamını konu alan uygulamalı geziler düzenliyoruz. Bu gezilerle öğrencilerimize ilimizde yeterince tanınmayan yerleri tanıtıyor, aynı zamanda teorik derslerde edindikleri bilgileri pratiğe dönüştürmelerini sağlıyoruz" dedi.

Kursa katılan üniversite öğrencisi Sibel Aslan ise "Halk eğitimi ve gençlik merkezi bünyesinde, Genç Ofis projesi kapsamında fotoğrafçılık eğitimi alıyoruz. Teorik olarak aldığımız dersleri hafta sonları uygulamaya dönüştürüyoruz. Daha önce Mercimek Kalesi ve Barajı ile Haspet Kalesi'ni gezdik. Bugün de Muş'un tarihi, nadide ve kaybolmaya yüz tutmuş mekanlarını fotoğrafladık" diye konuştu. - MUŞ