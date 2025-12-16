Haberler

Muş'ta fotoğrafçılık kursiyerleri tarihi ve kültürel mekânlarını fotoğrafladı

Muş'ta fotoğrafçılık kursiyerleri tarihi ve kültürel mekânlarını fotoğrafladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'ta açılan fotoğrafçılık kursuna katılan üniversite öğrencileri, aldıkları teorik eğitimi uygulamalı olarak sahada gerçekleştirerek kentin tarihi ve kültürel mekanlarını fotoğrafladı. Kurs kapsamında öğrenciler, Muş'un zengin tarihini ve kültürel mirasını tanıma fırsatı buldular.

Muş'ta fotoğrafçılık kursuna katılan üniversite öğrencileri, aldıkları teorik eğitimi sahada uygulayarak kentin tarihi ve kültürel mekanlarını fotoğrafladı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde, üniversite öğrencilerine yönelik açılan fotoğrafçılık kursu kapsamında kursiyerler, teorik eğitimlerini uygulamalı çalışmalarla pekiştirdi. Muş Gençlik Ofislerinde açılan temel fotoğrafçılık kursuna katılan öğrenciler, sınıf ortamında aldıkları eğitimlerin ardından kentin tarihi, kültürel ve doğal alanlarını kapsayan saha gezisine çıktı. Kursiyerler, gerçekleştirdikleri çekimlerle kompozisyon, ışık ve kadraj bilgilerini uygulama imkanı buldu.

Uygulamalı eğitim kapsamında öğrenciler, halk arasında "eski Muş" olarak bilinen bölgede yer alan Alaaddin Bey Camii, Ulu Camii, Hacı Şeref Camii ve Muştak Baba Türbesi gibi önemli tarihi mekanları fotoğrafladı. Çekimler sayesinde hem pratik deneyim kazanan öğrenciler hem de Muş'un tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtımına katkı sağlandı.

Muş Fotoğraf Derneği Başkanı ve kursun usta öğreticisi Kenan Demir, temel fotoğrafçılık eğitimi kapsamında hafta içi teorik derslere ağırlık verdiklerini, hafta sonları ise uygulamalı olarak tarihi mekanları gezip fotoğrafladıklarını söyledi. Demir, "Fotoğrafçılık kursumuz yaklaşık iki aydır devam ediyor. Sınıflarda teorik olarak işlediğimiz derslerin ardından hemen her hafta Muş'un tarihini, kültürünü, doğasını ve günlük yaşamını konu alan uygulamalı geziler düzenliyoruz. Bu gezilerle öğrencilerimize ilimizde yeterince tanınmayan yerleri tanıtıyor, aynı zamanda teorik derslerde edindikleri bilgileri pratiğe dönüştürmelerini sağlıyoruz" dedi.

Kursa katılan üniversite öğrencisi Sibel Aslan ise "Halk eğitimi ve gençlik merkezi bünyesinde, Genç Ofis projesi kapsamında fotoğrafçılık eğitimi alıyoruz. Teorik olarak aldığımız dersleri hafta sonları uygulamaya dönüştürüyoruz. Daha önce Mercimek Kalesi ve Barajı ile Haspet Kalesi'ni gezdik. Bugün de Muş'un tarihi, nadide ve kaybolmaya yüz tutmuş mekanlarını fotoğrafladık" diye konuştu. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a Premier Lig'den transfer

Galatasaray'a Premier Lig'den transfer
AK Partili Tayyar: Mehmet Akif Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır bir isim var

AK Partili isim: Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır bir isim var
Şehri ayağa kaldıran olay! Baba ve kızı evde ölü bulundu

Baba çatı katında asılı halde, kızı ise yatakta ölü bulundu
Korkulan oldu! 7 mutasyon geçiren yeni virüs Türkiye'de

Korktuğumuz başımıza geldi! 7 mutasyon geçiren virüs Türkiye'de
Galatasaray'a Premier Lig'den transfer

Galatasaray'a Premier Lig'den transfer
Benzine bu gece 83 kuruşluk yeni bir indirim geliyor

Araç sahiplerine müjde! Bu gece dev bir indirim daha geliyor
Güllü'nün hamileliği İbo Show'da ortaya çıkmıştı! O bölüm yeniden gündemde

Güllü'nün hamileliğini duyurmuştu! O görüntü yeniden gündemde
Çin'in yeni İHA'sı ilk testi geçti

ABD'nin uykularını kaçıracak hamle! Sarı fırtına ilk kez havalandı
Fenerbahçe'den giden futbolcu yeni takımında kral oldu

Fenerbahçe'den giden futbolcu yeni takımında kral oldu
Mehmet Akif Ersoy'dan Furkan Torlak'a 'Kütüphane' esprisi! Mekana böyle götürmüş

Ersoy'dan Furkan Torlak'a "Kütüphane" esprisi! Mekana böyle götürmüş
Tanıktan inanılmaz iddialar! İşte Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu trafiği

Tanıktan inanılmaz iddialar! İşte Mehmet Akif'in uyuşturucu trafiği
Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı, 3 yönetici gözaltında

Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı
Jhon Duran'ın neden oyundan alındığı ortaya çıktı

Neden oyundan alındığı ortaya çıktı
title