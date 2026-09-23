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Üniversite kaydına giden ailenin otomobili Samsun'da kanala girdi, 5 kişi yaralandı

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Üniversite kaydına giden ailenin otomobili Samsun'da kanala girdi, 5 kişi yaralandı
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Mersin'den çocuklarının üniversite kaydı için Samsun'a gelen ailenin otomobili, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına girip sürüklendi. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı ve Samsun Şehir Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mersin'den çocuklarının üniversite kaydı için Samsun'a gelen ailenin bulunduğu otomobilin su kanalına girerek sürüklenmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Samsun-Ankara kara yolunun 22. kilometresi Mahmutlu Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mersin'in Tarsus ilçesinden Samsun'un Terme ilçesine üniversite kaydı için gelen ailenin bulunduğu, Turan Kula (32) idaresindeki 09 AEC 084 plakalı otomobil, Kavak ilçesinden Samsun istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki su kanalına girerek sürüklendi.

Kazada araçta bulunan ve üniversite için kayda götürülen Edanur Kula (19) ile Buğra Kula (22), Tuğra Kula (24), Sinem Kula (29) ve Fatma Kula (39) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Samsun Şehir Hastanesi ve Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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