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Üniversite güvenlik koordinasyonu için zirve

Üniversite güvenlik koordinasyonu için zirve
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Erzurum’da, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde üniversitelerde öğrencilerin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınacak tedbirlerin masaya yatırıldığı "Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Erzurum'da, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde üniversitelerde öğrencilerin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınacak tedbirlerin masaya yatırıldığı "Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Erzurum Valiliği tarafından düzenlenen toplantı, Erzurum Valisi Aydın Baruş başkanlığında yapıldı. Toplantıya kentteki üniversitelerin temsilcileri, ilgili kurum müdürleri ve güvenlik birimlerinin amirleri katıldı.

Kurumlar Arası Koordinasyon Güçlendiriliyor

Toplantıda, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ve eğitim dönemi boyunca üniversite kampüsleri ile öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu alanlarda huzur ortamının korunması hedeflendi. Öğrencilerin güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir eğitim ortamında öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacıyla ilgili tüm kurumlar arasındaki koordinasyon ve iş birliği konuları detaylı bir şekilde ele alındı.

Önümüzdeki dönemde öğrencilerin barınma, ulaşım ve kampüs içi güvenlik durumlarının aksamadan yürütülmesi için paydaş kurumların ortak çalışmalarına kararlılıkla devam edileceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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