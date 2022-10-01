Umutlar tükenmek üzereyken bulunmuştu, üzücü haber geldi

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranırken bulunan yaşlı adam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Reşadiye ilçesi Kapaklı köyünde yaşayan Bahattin Öztürk (81), "çıra kesmeye gidiyorum" diyerek evinden ayrıldıktan sonra ormanlık alanda kayboldu. 2 gün süren arama çalışmalarında bulunan yaşlı adam Reşadiye Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından önce Niksar Devlet Hastanesine oradan da Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaklaşık 2 gündür yoğun bakım servisinde tedavi gören Öztürk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otopsi işlemlerinin ardından cenaze defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kapaklı köyünde yaşayan Bahattin Öztürk (81) "çıra kesmeye gidiyorum" diyerek evinden ayrılmış, kendisinden haber alınamayınca arama çalışması başlatılmıştı. Yaşlı adam, 2 gündür devam eden arama çalışmalarında jandarma iz takip köpeği tarafından köye yaklaşık 3 kilometre uzakta bulunmuştu. Bir ağacın dallarına arasına sıkışmış vaziyette bulunan yaşlı adam hastaneye sevki için ekipler yoğun çaba göstermiş, arazinin engebeli olması nedeniyle Öztürk, Mehmetçik tarafından sırtta taşınmıştı. - TOKAT