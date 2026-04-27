Umudunu kestiği motosikletine 3 yıl sonra jandarma sayesinde kavuştu

Düzce'de jandarma ekiplerince faili meçhul dosyaların yeniden incelenmesi kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu, 3 yıl önce çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçmiş yıllarda meydana gelen ve delil yetersizliği nedeniyle aydınlatılamayan olayların çözüme kavuşturulması amacıyla çalışma başlattı. Bu çerçevede ekipler, kent merkezindeki Soğukpınar Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaşın evinin bahçesinden 24 Kasım 2023'te çalınan kırmızı renkli motosikletin dosyasını yeniden mercek altına aldı.

O dönem herhangi bir bulguya rastlanılamayan olayı aydınlatmak için geçmişe dönük detaylı inceleme ve kamera izlemesi yapan ekipler, motosikletin merkeze bağlı başka bir köye götürüldüğünü tespit etti.

Ekiplerin aradan geçen 3 yılın ardından söz konusu köyde 23 Nisan'da yaptığı aramalarda motosiklete ulaşıldı. Ele geçirilen motosiklet, jandarmadaki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından sahibine teslim edildi. - DÜZCE

