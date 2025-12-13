Haberler

Ümraniye'de servis şoföründen kağıt toplayan kişiye yumruk

İstiklal Mahallesi'nde bir servis şoförü ile kağıt toplayan kişi arasında yaşanan tartışma kavgaya döndü. Şoför, kağıt toplayana yumrukla saldırdı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Ümraniye'de trafikte yaşanan tartışmada servis şoförü kağıt toplayan kişiye yumrukla saldırdı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi Kavaklıdere Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halinde olan Gürsel Turizm firmasına ait servis şoförü ile yolda kağıt toplayan kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, servis şoförü kağıt toplayan kişiye yumrukla saldırdı. Çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle kavga sona erdi.

Yaşanan kavga, olay yerinden geçen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, taraflar arasında çıkan tartışmanın kısa sürede büyümesi, servis şoförünün kağıt toplayan kişiye yumruk attığı anlar ve çevredeki vatandaşların kavgayı ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
