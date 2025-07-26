Ümraniye'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Bacağından Vuruldu

Ümraniye'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Bacağından Vuruldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye'de motosikletli iki şahıstan biri, tartıştığı kişiyi bacağından vurarak yaraladı. Olay sonrası saldırganlar kaçtı, güvenlik kameraları olayı kaydetti.

Ümraniye'de motosikletli iki şahıstan biri, tartıştığı kişiyi sokak ortasında silahla bacağından vurarak yaraladı, ardından olay yerinden kaçtı. Yaralama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ümraniye'de Şerifali Mahallesi Turcan Caddesi üzerinde saat 12.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle gelen iki şahıstan biri, cadde üzerindeki bir kişiyle henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışmaya başladı. Tartışma sırasında motosikletine geri dönen şahıs, silahını çıkararak tartıştığı kişiyi bacağından vurdu. Ardından motosikletli iki şahıs olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Silahlı saldırı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Karpuzdaki büyük tehlike: Bunu yapmadan sakın yemeyin

Karpuzdaki büyük tehlike: Bunu yapmadan sakın yemeyin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni bir sıcak hava dalgası geliyor! Bu ilimizde oturanlara 'Dışarı çıkmayın' uyarısı yapılıyor

Bir ilimizde oturanlara özel uyarı yapıldı: Dışarı çıkmayın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.