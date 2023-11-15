Ümraniye'de Pompalı Tüfekle Parkta Rastgele Ateş Açıldı, 1 Kişi Yaralandı

Ümraniye'de bir kişi pompalı tüfekle parka gelerek çevreye rastgele ateş açtı. Olayda 1 kişi yaralandı ve şüpheli kaçtı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

ÜMRANİYE'de pompalı tüfekle parka gelen bir kişi, çevreye rastgele ateş etti. Bir kişi yaralandığı olayda, şüpheli kaçtı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Armağanevler Mahallesi 23 Nisan Caddesi üzerinde bulunan Şinasi Öktem Parkı'nda meydan geldi. İddiaya göre, pompalı tüfekle parka gelen bir kişi, bilinmeyen nedenle çevreye rastgele ateş etti. Bu sırada parkta bulunan 1 kişi yaralandı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi ile çok sayıda polis sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıyı sedye ile ambulansa taşıdı. Yaralı kişi ambulansa bindirilirken, olay yerine gelen babasına "Herkesi dövmüş baba" dediği duyuldu. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, polis ekipleri park ve çevresinde inceleme yaptı. Polisin saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.