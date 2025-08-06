Ümraniye'de Kömürlüğünde Yangın Çıktı

Ümraniye'de Kömürlüğünde Yangın Çıktı
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Ümraniye Hekimbaşı Mahallesi'nde bir evin kömürlüğünde çıkan yangın, ağaçlık alana yakın olması nedeniyle paniğe yol açtı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Ümraniye'de bir evin kömürlüğünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ağaçlık alana yakın noktada çıkan yangın paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Ümraniye Hekimbaşı Mahallesi Kadı Sokak'ta bulunan bir evin kömürlüğünde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kömürlüğün ağaçlık alana yakın olması sebebiyle çevrede paniğe yol açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve orman ekibi sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, kömürlükte maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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