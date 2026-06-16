Haberler

Ümraniye'de ilginç kaza: Kırmızı ışıkta geçen araca çarptı, direksiyon başında sigara içmeye devam etti

Ümraniye'de ilginç kaza: Kırmızı ışıkta geçen araca çarptı, direksiyon başında sigara içmeye devam etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ümraniye'de kırmızı ışıkta geçen otomobil kazaya neden oldu. Kaza motosiklet kamerasına yansırken, çarpan sürücünün direksiyon başında sigara içmeye devam etmesi dikkat çekti.

Ümraniye'de kırmızı ışıkta geçen bir otomobil kazaya sebep oldu. Kaza bir motosiklet kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, kazanın ardından sürücülerden birinin direksiyon başında sigara içmeye devam ettiği anlar ise dikkat çekti.

Kaza, sabah saatlerinde Ümraniye Dudullu'da meydana geldi. Bir motorcunun kask kamerasına yansıyan görüntülerde yeşil ışıkta ilerleyen bir otomobil, yan yolda kırmızı ışıkta geçen Seat marka araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar yola savrulurken, her iki otomobilde de maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından vatandaşların, sürücülere yardım etmek için araçların başına gittikleri anlarda ise ortaya ilginç bir görüntü çıktı. Görüntülerde, kırmızı ışıkta geçen araca çarpan sürücünün direksiyon başında bir süre oturarak sigara içmeye devam ettiği anlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Beyaz et soruşturmasında İstanbul'daki marketlere ceza yağdı

Bakanlık gerekeni yaptı! İstanbul'daki marketlere ceza yağdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Asena, 'ağabeyim' dediği insanla aşk yaşamaya başladı

"Ağabeyim" dediği insanla aşk yaşamaya başladı
ABD Hava Kuvvetleri açıkladı: B-52 kazasında kurtulan olmadı

Trump'a kötü haber! Ülkeyi sarsan kazada kurtulan olmadı
Dünya Kupası sürerken kovuldu! 5 gollük hezimet sonrası yeni hoca geldi

Yenilince hocayı kovup yerine yenisini bile getirdiler
Lunaparktaki kamikaze faciasının görüntüleri ortaya çıktı: 20 yaşında hayatını kaybetmişti

Kamikaze faciasının görüntüleri ortaya çıktı
Bakan Gürlek duyurdu! Türkiye'den FETÖ firarileri için yeni hamle

Kaçtılar ama kurtulamayacaklar! Liste hazır, Türkiye'den kritik hamle
Motorine ikinci indirim geliyor

Peş peşe güzel haberler! Gece yarısı ikinci indirim geliyor
35 yaşında hayatını kaybeden Ece İrtem'in cenaze programı belli oldu

Ece İrtem'in cenaze programı belli oldu