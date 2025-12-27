Haberler

Ümraniye'de kereste deposunda yangın

Ümraniye'de bir kereste deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Ümraniye'de kereste deposunda çıkan yangın paniğe neden olurken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 19.30'da Ümraniye Adem Yavuz Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerindeki bir kereste deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İçeride bulunan yanıcı maddelerin tutuşmasıyla yangın bir anda büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, depoda büyük çapta maddi hasar oluştu. Polis ekipleri tarafından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

