Ümraniye'de Kereste Atölyesinde Yangın Paniği

Ümraniye'de bir kereste atölyesinde çıkan yangın, maddi hasara yol açtı. Yangın, kaynak makinesi kullanımı sırasında çıkan kıvılcımlardan dolayı meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Ümraniye'de kereste atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Atölyede maddi hasar oluşurken yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 17.30 sıralarından Yukarı Dudullu Mahallesi Ergün Sokak üzerinde bulunan bir kereste atölyesinde meydana geldi. İddialara göre, 3 katlı atölyenin en üst katında kaynak makinesiyle çalışma yapıldığı sırada kıvılcımdan kaynaklı yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangın anı cep telefonu kamerasına yansırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

