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Ümraniye'de Doğal Gaz Patlaması: Bir Yaralı, Bina Tahliye Edildi

Ümraniye'de Doğal Gaz Patlaması: Bir Yaralı, Bina Tahliye Edildi
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İstanbul Ümraniye'de bir binanın 2'nci katında meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlama ciddi hasara yol açtı. Patlamada bir kişi hafif yaralanırken, bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ümraniye'de 4 katlı bir binanın 2'nci katında dün gece saatlerinde, doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi. Patlamanın yıkıcı etkisi, günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı.

İstiklal Mahallesi Kuzey Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 2'nci katında saat 01.30 sıralarında doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi. Patlamanın ardından adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamada bir kişi hafif şekilde yaralanırken, binada büyük çapta hasar meydana geldi. Büyük çapta hasarın oluştuğu bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Günün aydınlanmasıyla patlamanın yıkıcı etkisi görüntülere yansıdı. Patlamanın yaşandığı daire kullanılamaz hale gelirken, patlama etkisi ile çevre binalardaki dairelerin camları patladı. Olayın yaşandığı dairenin içi adeta bir enkaz yığınına dönüştü. Evin duvarlarının yıkılma sonucu çevredeki bölgeye beton moloz parçaları düştü. Bina çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, olay yerine gelen Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Ekiplerin çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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