Ümraniye'de dini nikahlı eşi ve 2 kızını öldürdü

İSTANBUL - Ümraniye'de bir kişi, dini nikahlı eşini ve 2 kız çocuğunu silahla öldürdükten sonra kaçtı. Polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı. Olayın yaşandığı site havadan görüntülendi.

Olay, Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Suat Güney isimli şahıs, siteye gelerek dini nikahlı eşi Yasemin Ünlü ile aynı sitenin farklı dairesinde yaşayan kızları Zelihave Mine Güney'isilahla vurarak öldürdü. Olay sonrası şüpheli şahıs, siteden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri site içerisinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise kurşundan hedefi olan 3 kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın yaşandığı site ve polis ekiplerinin çalışmaları havadan görüntülendi.