Ümraniye'de Cinayet Davasında Bir Şüpheli Tutuklandı

Ümraniye'de Yazgülü Coşkun'un öldürülmesine ilişkin 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

-Şüpheliler ifadelerinde birbirlerini suçladı

İSTANBUL - Ümraniye'de başından vurularak öldürülen Yazgülü Coşkun cinayetine ilişkin gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Şüpheliler ifadelerinde suçu birbirlerine attı.

Ümraniye'de geçtiğimiz ay yaşanan olayda 26 yaşındaki Yazgülü Coşkun ve erkek arkadaşı M.T. beraber kaldıkları G.Ç.'nin evinde tartışma yaşadı. Tartışma sonrası Yazgülü Coşkun başından vurularak öldürüldü. Olaya ilişkin evde bulunan M.T. ve G.Ç. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin olay gününe ilişkin savcılık ifadeleri ortaya çıktı. 2 şüpheli verdikleri ifadelerde birbirini suçladı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan G.Ç. verdiği ifadesinde, "Kargaşa çıkınca 2 el silah sesi duydum. Gerisini hatırlamıyorum. Madde ile gerçeği ayırt edemiyorum. Kimseyi öldürmedim, elimde silah var mıydı hatırlamıyorum" dedi.

"Kendi odasına yöneldiği esnada yüzüne çamaşır suyu döktüm"

Yazgülü Coşkun'un imam nikahlı eşi olduğunu iddia eden şüpheli M.T. savcılıkta verdiği ifadesinde, "Yazgülü Coşkun, benim imam nikahlı eşim olur. Telefon kullanmıyorum. Ben yaklaşık 1 hafta önce G.Ç.'nin Ümraniye'de bulunan demir doğrama işyerinde işe başladım. Yazgül'ü ile birlikte G.Ç.'nin evinde kalmaktaydık. Olay günü, ben, Yazgülü ve G.Ç. evde bulunduğumuz esnada G.Ç.'nin eşime sarkıntılık ettiğini fark ettim. Ben tezgahta bulaşık yıkarken Yazgülü yanımdaydı. G.Ç. eşime yaklaşmaya çalıştı ancak dokunamadı. G.Ç. yine eşime yaklaşacağı esnada bunu fark ettim ve çatal alarak G.Ç.'nin boğazına dayadım. G.Ç. eline bıçak aldı ve aramızda arbede çıktı. G.Ç. kendi odasına yöneldiği esnada yüzüne çamaşır suyu döktüm. Bu sırada ayağının kayması sonucu yere düştü. Yazgülü ve ben bunu fırsat bilerek evden kaçtık. Ben sağa doğru kaçtım. Bir süre sonra 2-3 el silah sesi duydum. Sokakta dolanırken polisler beni yakalayarak polis merkezine götürdü. Yazgülü'nün nasıl vurulduğunu görmedim. Eşimi, G.Ç.'nin vurduğunu düşünüyorum. G.Ç. bana 2 farklı model silah göstermişti." ifadelerini kullandı.

"Bıçağı almasam kadını kesecekti"

Şüpheli G.Ç. savcılık ifadesinde, "Ben karıncayı bile incitecek birisi değilim. Silahım var ancak 4-5 senedir bozuk. M.T.'yi tanımıyorum, kalacak yerleri yoktu yanıma aldım. Ben bu şahsın eşine beğenme veya cinsel bir şekilde yaklaşma gibi durumum olmadı. Benim kafamdan aşağı çamaşır suyu döküldü. Bunu bana M.T. döktü. Ben demir doğrama ve metal işleri ile uğraşıyorum. Uyuşturucu madde kullanıyorum, olayı tam hatırlamıyorum. Ben, M.T. ve eşi birlikte uyuşturucu kullandığımız doğrudur. M.T.'nin silahı yoktu. O gün Yazgülü ile aralarında tartışma oldu. M.T. kendini kesti. Ben bıçağı elinden aldım yoksa kadını kesecekti. Başımdan aşağı çamaşır suyu döktü, kargaşa çıkınca 2 el silah sesi duydum. Gerisini hatırlamıyorum. Madde ile gerçeği ayırt edemiyorum. Kimseyi öldürmedim, elimde silah var mıydı hatırlamıyorum" şeklinde konuştu.

Ev sahibi tutuklandı, erkek arkadaş serbest kaldı

2 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Ev sahibi G.Ç. tutuklanırken, Yazgülü Coşkun'un erkek arkadaşı M.T. ise yurt dışı çıkış yasağı ve haftada 2 gün imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest kaldı.