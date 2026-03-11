Haberler

Umman'daki petrol depolama tesisleri vuruldu

Güncelleme:
İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık olarak Körfez ülkelerinde petrol tesislerini hedef alıyor. Salalah Limanı'ndaki petrol depolama tesisleri dron ile vuruldu ve büyük çaplı yangın çıktı.

Umman'ın Salalah Limanı'ndaki petrol depolama tesisleri vuruldu.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık olarak Körfez ülkelerindeki petrol tesislerini ve ABD üslerini hedef almaya devam ediyor. Umman'ın Salalah Limanı'ndaki petrol depolama tesisleri dron ile vuruldu. Saldırı sonrası tesiste büyük çaplı yangın çıktı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı hakkında açıklama yapılmadı. - MASKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
