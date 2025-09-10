Haberler

Ümit Özdağ hakkında mütalaa: 4 yıl 8 aya kadar hapis talebi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık mütalaasında Özdağ'ın 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 19 Ocak'ta partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözlerle hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 35.Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada sanık Ümit Özdağ ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya partililer de katıldı.

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı Ümit Özdağ'ın söylediği sözlerin Cumhurbaşkanının şahsiyetine yönelmiş, aşağılama, küçük düşürme, ölçüsüz, siyasi eleştiriyi aşan ve itham içeren cümleler olarak değerlendirildiğini belirtti. Mütalaada Ümit Özdağ'ın konuşmasının Cumhurbaşkanı'nın şahsına yöneldiği, onun onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici ifadeler içerdiği, topluluk önünde, aleni şekilde ifade edildiği de aktarıldı. Sarf edilen sözlerin, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamındaki kişiye yönelik aşağılama ve kişisel saldırı niteliğinde olduğu belirtilerek Ümit Özdağ'ın 'cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Ümit Özdağ'ın yazılı savunmasını sunması için duruşma 24 Aralık tarihine ertelendi. - İSTANBUL

