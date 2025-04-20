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Ümit Gündeş Valiz Çaldı: Hırsızlık Sabıkası Ortaya Çıktı

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Ünlü oyuncu Ümit Gündeş, Avcılar'da bir mağaza önündeki valizi çaldı. Geçmişte hırsızlık suçundan sabıkası olduğu öğrenilen Gündeş hakkında işlem yapılmadığı bildirildi.

Avcılar'da mağaza önünden valiz çalan şüphelinin oyuncu Ümit Gündeş olduğu tespit edildi. Geçtiğimiz yıl Beylikdüzü'nde bir marketten yağ çalarken kameralara yakalanan Güneş'in hırsızlık suçundan sabıkası olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre olay, 27 Mart günü Avcılar'da bir mağazada yaşandı. İş yerinin önünde duran valizi çalan bir şüpheli, olay yerinden uzaklaştı. Aynı gün bölgedeki bir marketten daha hırsızlık yapıldığı öğrenildi. Yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili inceleme yapan polisler, şüphelinin birçok dizide oyunculuk yapan Ümit Gündeş olduğunu tespit etti. Geçtiğimiz yıl Beylikdüzü'nde bir marketten yağ çalarken yakalanan şüpheli Ümit Gündeş'in hırsızlık sabıkasının bulunduğu öğrenildi.

Mağaza yetkililerin şikayetçi olmamaları üzerine Gündeş hakkında işlem yapılmadı. Gündeş'in valiz çaldığı anlar kameralara yansıdı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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