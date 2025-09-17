Haberler

Uludağ'da Vatandaşlar Ayı ile Tehlikeli Anlar Yaşadı

Bursa'nın Uludağ turizm merkezinde gezinti yapan vatandaşlar, bir ayının karşısına çıkarak ona ekmek vermeye çalıştı. Uzmanlar, bu durumun hem insanlar hem de yaban hayvanları için risk taşıdığını belirtti.

Bursa'nın turizm merkezi Uludağ'da gezinti yapan vatandaşların karşısına koca bir ayı çıktı. Tehlikeyi hiçe sayan grup, hayvana elleriyle ekmek verdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerinin tüm uyarılarına rağmen yaban hayvanlarına yaklaşan vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kayda aldı. Görüntülerde koca ayının ekmekle beslendiği anlar yansıdı.

Uzmanlar, bu davranışın hem insanlar hem de yaban hayvanları için ciddi risk taşıdığına dikkat çekti. Ayıların insan eliyle beslenmeye alışmasının, ileride saldırgan davranışlara yol açabileceği uyarısı yapıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
