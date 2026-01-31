Haberler

Uludağ'da telesiyej arızası: 52 tatilci kurtarıldı, 8 kişiyi kurtarma çalışması sürüyor

Güncelleme:
Uludağ'daki Fahri Otel telesiyejinde meydana gelen teknik arıza sonucu yaklaşık 60 tatilci mahsur kaldı. Jandarma ve kurtarma ekipleri 52 tatilciyi kurtarırken, 8 tatilcinin kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olayda can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Kış turizminin merkezi Uludağ'daki Birinci Oteller Bölgesinde faaliyet gösteren Fahri Otel telesiyejinde meydana gelen teknik arıza nedeniyle yaklaşık 60 tatilci tellerde mahsur kaldı. Jandarma ve kurtarma ekipleri 52 tatilciyi kurtarırken, 8'ini kurtarma çalışmasının sürdüğü bildirildi. Çalışmalara JAK'ın yanısıra AFAD, ve Büyükşehir İtfaiye ekipleri de katılıyor.

Edinilen bilgiye göre telesiyejin vites kutusunda yaşanan arıza sonucu kabinler hemen durduruldu. Kabinlerde bulunan kayakçı tatilciler tahliye edilemedi. Saat 10.30'da yaşanan olayın ardından Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edilerek tahliye ve kurtarma çalışmalarına başladı. 52 tatilci halat yardımıyla ilk etapta yarım saat içerisinde indirildi. Kafeteryalar bölgesine yakın noktada 8 tatilciyi ise kurtarma çalışmasının sürdüğü belirtildi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Tahliye çalışmaları halatlar ile manuel ve birer kabin üzerinden yapıldığı için ekiplerin zamanla yarıştıkları kaydedildi. Kurtarılma anları ise İHA ekibi tarafından an be an kaydedildi.

Otel yetkilileri vites kutusuna elektrik gitmediğinde yaşanan arızayı fark ederek hemen müdahale ettiklerini ve arama kurtarma ekiplerinden yardım istediklerini ifade ettiler. JAK ekiplerinin de ihbar sonrası birkaç dakika içerisinde olaya müdahale ettikleri öğrenildi. - BURSA

