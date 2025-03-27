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Uludağ'da otel yangının başladığı an kamerada

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Bursa Uludağ'da daha önce eksiklikler nedeniyle kapatıldığı öğrenilen Kervansaray'da çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangının başladığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Uludağ 1. Oteller Bölgesi'nde bulunan Kervansaray Otel'de, sabaha karşı saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Kafe-restoran bölümünde başlayan alevler, kısa sürede tüm katlara yayıldı. İtfaiye ekipleri, yoğun müdahalenin ardından yangını yaklaşık bir buçuk saatte kontrol altına aldı.

BABA VE OĞLU ÖLDÜ

1982 yılında faaliyete geçen otelin, yapılan denetimlerde tespit edilen eksiklikler nedeniyle kapatıldığı ortaya çıktı. Otelde yalnızca çalışanların bulunduğu, tatilcilerin olmadığı belirtildi. Yangında, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Usta (57) ile Dünya Alp Disiplini Şampiyonu oğlu Berkin Usta (24) hayatını kaybetti.

YANGININ BAŞLADIĞI ANLAR KAMERADA

Bir ailenin yok olduğu yangın faciasının başladığı ana dair görüntüler de ortaya çıktı.

Uludağ'da otel yangının başladığı an kamerada
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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