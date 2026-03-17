Ulu Camii'nde yoğunluk sebebiyle bir kadın baygınlık geçirdi

Bursa'nın simge noktalarından Ulu Camii içerisinde yaşanan yoğunluk nedeniyle bir kadın baygınlık geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, cami içinde bulunan kalabalık sırasında fenalaşan kadın bir anda yere yığıldı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, kadına ilk müdahaleyi yaparak yardım etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kendine gelen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan olay, cami içerisindeki vatandaşlara kısa süreli panik yaşattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı