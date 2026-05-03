Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "NINOVA isimli gemide bulunan 8 kazazede başarıyla tahliye edilmiştir"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sakarya Karasu'da karaya oturan 'NINOVA' isimli gemide bulunan 8 kazazedenin, Kara Tahlisiye ekibi tarafından başarıyla tahliye edildiğini kaydetti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 1 Mayıs'ta Sakarya'nın Karasu ilçesinde karaya oturan "NINOVA" adlı gemiye ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, gemide bulunan 8 kazazede personelin, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kara Tahlisiye (can kurtarma) ekiplerince geleneksel varagele sistemi kullanılarak başarıyla tahliye edildiği bildirildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı