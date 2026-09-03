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Star II gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

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Karadeniz’de insansız hava aracı (İHA) saldırısında ağır hasar alan Liberya bayraklı "Star II" isimli kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı’ndan geçti.

Karadeniz'de insansız hava aracı (İHA) saldırısında ağır hasar alan Liberya bayraklı "Star II" isimli kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Gemi dronla havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Türk firması Statü Gemi Kiralama tarafından işletilen 152 metre uzunluğundaki "Star II" isimli ticari yük gemisi, 25 Ağustos gecesi Rusya'nın Tuapse Limanı'ndan Türkiye'ye doğru seyir halindeyken Ukrayna kaynaklı olduğu belirtilen İHA saldırısının hedefi oldu. Geminin yaşam mahalline isabet eden saldırı nedeniyle kaptan köşkü kullanılamaz hale gelirken, gemiyle iletişim bir süreliğine kesildi.

Saldırıda mürettebattan ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Hasarlı gemi, daha sonra güvenli şekilde Türk kara sularına ulaştı. İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan geminin kaptan köşkündeki ağır hasar dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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