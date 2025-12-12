Haberler

Ukrayna, Hazar Denizi'nde Rusya'ya ait 2 petrol platformuna saldırı düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) yetkilisi, Hazar Denizi'ndeki iki Rus petrol platformunun İHA'larla vurulduğunu ve kritik ekipmanlara zarar verilerek üretimin durdurulduğunu açıkladı.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) yetkilisi, Ukrayna'nın İHA'lar ile Hazar Denizi'ndeki iki Rus petrol platformu olan Filanovsky ve Korchagin'i vurduğunu açıkladı.

Ukrayna, Rusya'nın Hazar Denizi'nde bulunan 2 petrol platformunu hedef aldı. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) yetkilisi, Lukoil'e ait Rus petrol platformları Filanovsky ve Korchagin'in İHA'larla hedef alındığını belirterek, iki platformda da kritik ekipmanlara zarar verildiğini ve üretimin durdurduğunu iddia etti.

Rusya'nın Hazar petrol sahasının bir parçası olan Filanovsky petrol platformu, bu hafta başında saldırıya uğramıştı.

Ukrayna, Rusya'nın savaşı finanse etme kabiliyetini zayıflatmak amacıyla bu yıl Rus petrol tesislerine çok sayıda İHA saldırısı düzenledi. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Mahkemeye sevk edildi! Güllü'nün kızı merak edilen soruya böyle yanıt verdi

Tüm Türkiye'nin merak ettiği soruya böyle yanıt verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 gündür otogarda yaşayan avukat oturduğu yerde hayatını kaybetti

10 gündür kaldığı otogarda hayatını kaybetti! Mesleği herkesi şaşırttı
Fotoğrafın arkasından kriz çıktı! Erdoğan'la Putin yan yanayken, Şerif ayrı oturdu

Erdoğan'la Putin yan yanayken, o ilginç bir nedenle ayrı oturmuş
Mehmet Akif Ersoy'a jandarmadan 11 soru! İşte aylık geliri

Jandarmadan 11 soru! İşte Mehmet Akif Ersoy'un aylık geliri
Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
10 gündür otogarda yaşayan avukat oturduğu yerde hayatını kaybetti

10 gündür kaldığı otogarda hayatını kaybetti! Mesleği herkesi şaşırttı
Ayranı içip boş kutuyu dolaba koydu! Savunması da skandal

Ayranı içip boş kutuyu dolaba koydu! Savunması da skandal
Kahramanmaraş'ta kendisinden ayrılan kız arkadaşına kurşun yağdırdı

Kendisinden ayrılan kız arkadaşına kurşun yağdırdı
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
'Hamileyim' deyip kandırdı, 6 gün sonra altınlarla sırra kadem bastı

Damat düğünden 6 gün sonra hayatının şokunu yaşadı
Bolu Belediye Başkanı Özcan, Kabe'den video mesaj paylaştı

Kutsal topraklardan bu videoyu paylaştı
Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! 4 aşçı gözaltında

Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! Gözaltı sayısı arttı
Epstein'ın arşivi açıldı: Trump'lı fotoğraflar ortaya saçıldı

İnkar ediyordu ama... Trump'ın başını yakacak fotoğraflar çıktı
Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi

Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi
title