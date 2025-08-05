Ukrayna Ordusundan Rostov Bölgesine İHA Saldırısı

Ukrayna ordusunun Rusya'nın Rostov bölgesine insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirdiği saldırı sonucu bir elektrik trafo merkezi ve tren istasyonu yakınlarında yangın çıktı.

Ukrayna ordusu, Rusya'nın güneyindeki Rostov bölgesinde birden fazla noktayı İHA ile hedef aldı. Rostov Vali Vekili Yuri Slyusar sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Millerovsky bölgesindeki bir trafo merkezinde ve Tatsinskaya tren istasyonunda yangın çıktığını belirtti. Slyusar yangınların söndürüldüğünü, yaralanan olmadığını aktardı.

Rusya Savunma Bakanlığı ise gece saatlerinde Ukrayna'a ait 24 İHA'nın imha edildiğini, 7'sinin Rostov bölgesi üzerinde düşürüldüğü bulunduğunu belirtti.

Ukrayna ordusu saldırıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. - ROSTOV ON DON