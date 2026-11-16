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Ukrayna'nın Kırım Köprüsü'ne saldırısının ardından araç geçişleri sınırlandırıldı

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Ukrayna güçleri, Rusya ile Kırım'ı bağlayan Kırım (Kerç) Köprüsü'nü hedef aldı. Kırım Valisi Sergey Aksyonov, saldırı nedeniyle araç geçişlerinin sınırlandırıldığını bildirdi; köprüde uzun kuyruklar oluştu, hasarın boyutuna ilişkin ayrıntı verilmedi.

Ukrayna, Rusya ile Kırım'ı birbirine bağlayan Kırım (Kerç) Köprüsü'ne saldırı düzenlerken, saldırının ardından araç geçişleri sınırlandırıldı ve köprüde uzun araç kuyrukları oluştu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta stratejik öneme sahip altyapılar hedef alınmaya devam ediyor. İki ülke arasındaki karşılıklı saldırılar sürerken, bu kez Kırım'ı Rusya'ya bağlayan köprüde hareketlilik yaşandı. Ukrayna güçleri, Kırım (Kerç) Köprüsü'nü hedef aldı. Rusya tarafından atanan Kırım Valisi Sergey Aksyonov yaptığı açıklamada, saldırı nedeniyle köprüdeki araç geçişlerinin sınırlandırıldığını bildirirken, köprüde uzun araç kuyrukları oluştuğu görüldü.

Aksyonov, saldırının ardından köprüde oluşan hasarın boyutuna ilişkin ayrıntı vermedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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