Rusya tarafından atanan Ukrayna'nın güneyindeki Herson Bölge Valisi Vladimir Saldo yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun, yeni yıl kutlamalarının yapıldığı bir otel ve kafeye insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdığını, en az 24 kişinin öldüğünü ve 50'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

Rusya, Ukrayna'nın saldırı düzenlediğini açıkladı. Rusya tarafından atanan Ukrayna'nın güneyindeki Herson Bölge Valisi Vladimir Saldo yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun, yeni yıl kutlamalarının yapıldığı bir otel ve kafeye insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdığını bildirdi. Saldo, "Bu gece düşman, sivillerin yeni yılı karşıladığı yere insansız hava araçlarıyla (İHA) kasıtlı bir saldırı düzenledi. 3 İHA, Karadeniz kıyısındaki bir kafe ve otele saldırdı. Ön verilere göre 50'den fazla kişi yaralandı, 24 kişi hayatını kaybetti. İHA'lardan biri yanıcı karışım taşıyordu. Kievli militanlar yazın aynı karışımlarla tarlalarımızı yakmıştı. Şimdi ise insanları kasıtlı olarak yaktılar. Zelenskiy'nin sözlerine göre ulaşmak istediği barış işte böyle görünüyor" dedi.

Saldo açıklamasında, "Ve bundan sonra Kiev'de hala barıştan söz etmeye devam ediyorlar. Bırakın tüm dünya, onların tam olarak nasıl bir 'barış' önerdiklerini görsün. 24 ölü. Onlarca yaralı. Kadınlar, çocuklar. İnsanların yeni yılı karşıladığı bir yere saldırı.2 ve 3 Ocak, Herson bölgesinde yas günleri ilan edildi. Bölge, hayatını kaybedenlerin aileleriyle birlikte yas tutuyor. Tüm yaralılara gerekli yardım sağlanmaktadır" şeklinde konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise saldırının 5 çocuğun hastaneye kaldırılmasına yol açtığını söyledi. Zaharova, Ukrayna'nın Batılı destekçilerini, Kiev'in "terörist" eylemlerinden sorumlu tuttu. - HERSON