Haberler

Ukrayna, Rusya'ya ait denizaltı tespit helikopterini vurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Kırım açıklarında Rusya'ya ait bir petrol sondaj platformuna iniş yapan KA-27 tipi denizaltı tespit helikopterinin dronla vurularak imha edildiğini duyurdu. Olayın 17 Şubat'ta gerçekleştiği bildirildi.

Ukrayna, Kırım açıklarında Rus petrol sondaj platformuna iniş yapan Rusya'ya ait KA-27 tipi denizaltı tespit helikopterini dronla vurarak imha etti.

Ukrayna, Rus ordusuna yönelik dron saldırılarına devam ediyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı, patlayıcı yüklü kamikaze dron ile Rus ordusuna ait bir helikopterin hedef alındığını duyurdu. Bakanlık, Kırım açıklarında bulunan Rusya'ya ait bir petrol sondaj platformuna iniş yapan KA-27 tipi denizaltı tespit helikopterinin imha edildiğini belirtilerek, "Ukrayna donanması, Karadeniz üzerinde düşmana ait bir KA-27 denizaltı tespit helikopterini imha etti" dedi.

Saldırının 17 Şubat'ta düzenlendiğini aktaran Bakanlık, saldırı anına ait görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde, Rusya'ya ait helikopterin platforma indiği sırada Ukrayna'ya ait dron ile vurulduğu görüldü. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı açıkça uyardı: İkazlarda bulunduk, dostluğumuzun önemi bilinmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı ilk kez açıkça uyardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor

Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor
Hava sahamızda imha edildi! Atatürk Baraj Gölü'ne füze parçaları düştü

Hava sahamızda imha edildi! Atatürk Baraj Gölü'ne füze parçaları düştü
Donald Trump duymasın! İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor

İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor
İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek

İsrail saldırısı altındayken İran'a karşı harekete geçtiler
Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor

Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı

İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
Piyasa değerleri güncellendi! İşte Süper Lig'in en değerli 10 yerli futbolcusu

İşte Süper Lig'in en değerli yerli futbolcusu