Ukrayna, Rusya'ya ait denizaltı tespit helikopterini vurdu

Ukrayna, Kırım açıklarında Rus petrol sondaj platformuna iniş yapan Rusya'ya ait KA-27 tipi denizaltı tespit helikopterini dronla vurarak imha etti.

Ukrayna, Rus ordusuna yönelik dron saldırılarına devam ediyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı, patlayıcı yüklü kamikaze dron ile Rus ordusuna ait bir helikopterin hedef alındığını duyurdu. Bakanlık, Kırım açıklarında bulunan Rusya'ya ait bir petrol sondaj platformuna iniş yapan KA-27 tipi denizaltı tespit helikopterinin imha edildiğini belirtilerek, "Ukrayna donanması, Karadeniz üzerinde düşmana ait bir KA-27 denizaltı tespit helikopterini imha etti" dedi.

Saldırının 17 Şubat'ta düzenlendiğini aktaran Bakanlık, saldırı anına ait görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde, Rusya'ya ait helikopterin platforma indiği sırada Ukrayna'ya ait dron ile vurulduğu görüldü. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı