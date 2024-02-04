Ukrayna'nın Luhansk saldırısında can kaybı 28'e yükseldi

Ukrayna güçlerinin Rusya kontrolündeki Luhansk bölgesindeki Lısıçansk kentinde bir fırının bulunduğu binaya düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı arttı. Saldırı sonucunda biri çocuk 28 kişi hayatını kaybederken 10 kişinin de en kaz altından kurtarıldığı öğrenildi.

UKRAYNA'DA LUHANSK'TA FIRINA SALDIRI

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta en son Ukrayna güçleri Moskova kontrolündeki Luhansk bölgesine dün saldırı düzenledi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Lısıçansk kentinde bir fırının bulunduğu binaya düzenlenen saldırıda biri çocuk 28 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Enkaz altından 10 kişinin kurtarıldığı duyurulurken, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Luhansk Enformasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada, saldırının ABD yapımı Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) ile gerçekleştirildiği bildirildi. Ukraynalı yetkililer saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

UKRAYNA: "BİR RUS PLOTU ÖLDÜRÜLDÜ"

Ukrayna Askeri İstihbarat Müdürlüğü (GUR), Rus bombardıman pilotu Binbaşı Oleg Stegachov'un Rusya'nın Engels kentinde vurularak öldürüldüğünü açıkladı. GUR'dan yapılan açıklamada, "Tüm savaş suçlularının hesap vereceğini hatırlatırız" denildi.

GUR'dan konu hakkında yapılan açıklamada, "Ukrayna Savunma İstihbaratı, Tu-95 stratejik bombardıman uçağının mürettebat komutanı Binbaşı Oleg Stegachov'un Rusya'nın Engels şehrinde vurularak öldürüldüğünü bildirdi. Söz konusu Rus Hava Kuvvetleri pilotu 23 Haziran 1983 doğumlu olup Engels hava üssünde görev yapmaktaydı. Ukrayna'daki sivil hedeflere füze saldırıları düzenlenmesi ve insanlarımızın öldürülmesinde doğrudan rol oynamıştı. Tüm savaş suçlularının hesap vereceğini hatırlatırız. İsimlerinizi, adreslerinizi, araç plakalarınızı, her zamanki rotalarınızı ve alışkanlıklarınızı biliyoruz" denildi.