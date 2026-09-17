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Ukrayna’dan Rusya’nın petrol rafinerisine İHA’lı saldırı

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Ukrayna güçlerinin, Rusya’nın Yaroslavl bölgesinde bulunan petrol rafinerisine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırının ardından yangın çıktı.

Ukrayna güçlerinin, Rusya'nın Yaroslavl bölgesinde bulunan petrol rafinerisine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırının ardından yangın çıktı.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş 4 yılı aşkın süredir devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın "Ukrayna, Rus enerji tesislerini vurmamayı kabul etti" açıklamasının ardından yeni bir saldırı düzenlendi. Ukrayna güçleri, Rusya'nın Yaroslavl bölgesinde bulunan petrol rafinerisini insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı. Saldırının ardından rafineride yangın çıktı.

Rostov-na-Donu kentinde trafo merkezi hasar gördü

Rostov-na-Donu Valisi Yuri Slyusar, Rostov-na-Donu kentinde düşen İHA parçaları nedeniyle bir elektrik trafo merkezinin hasar gördüğünü bildirdi. Slyusar, kentin dört ilçesinde elektrik kesintileri yaşandığını aktardı.

"Rostov'daki bir askeri havaalanına hassas bir saldırı gerçekleştirildi"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Yaroslavl saldırısının ardından yaptığı açıklamada, "Rusya'nın savaşı her gün hissetmesini sağlayan savaşçılarımıza teşekkür ediyorum. Dün gece, Ukrayna Güvenlik Servisi, İnsansız Sistemler Kuvvetleri, Ukrayna Savunma İstihbaratı ve Dış İstihbarat Servisi'nin ortak operasyonunda Yaroslavl petrol rafinerisi vuruldu" dedi.

Rostov'da da saldırı düzenlendiğini bildiren Zelenskiy, "Güvenlik Servisi ayrıca Rostov'daki bir askeri havaalanına hassas bir saldırı gerçekleştirdi. Bir An-12, iki An-26 ve üç helikopterdeki hasar doğrulandı. Karadeniz'de de iyi sonuçlar elde edildi. Her gün saldırganlığa karşılık veriyoruz. Rusya barışı seçmeli" ifadelerini kullandı.

641 Ukrayna İHA'sı engellendi

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gece boyunca Rusya'nın çeşitli bölgeleri ile Karadeniz, Hazar Denizi ve Azak Denizi üzerindeki hava sahasında 641 Ukrayna İHA'sının hava savunma sistemleri tarafından engellenerek imha edildiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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