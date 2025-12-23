Ukrayna, Rus deniz devriye uçağını vurduğu anları paylaştı

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), 15 Aralık'ta Novorossiysk Limanı'nda bulunan Rusya'ya ait Varshavyanka sınıfı denizaltıya düzenlediği saldırı öncesi Rusya'ya ait İlyuşin İl-38 tipi deniz devriye uçağına düzenlenen saldırıya ait görüntüleri paylaştı.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), 15 Aralık'ta Novorossiysk Limanı'nda bulunan Rusya'ya ait Varshavyanka sınıfı denizaltıya düzenlediği saldırıya ait yeni detayları ve görüntüleri paylaştı. SBU, Novorossiysk Limanı'na düzenlenen saldırı öncesi Yeysk Hava Üssü'nde bulunan Rusya'ya ait İlyuşin İl-38 tipi deniz devriye uçağına dron saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Söz konusu uçağın denizaltıya yönelik saldırıyı engelleyebilecek donanımda olduğunu aktaran SBU, uçağın düzenlenen dron saldırısı ile devre dışı kaldığını belirterek, saldırıya ilişkin görüntüleri paylaştı.

Rusya'nın stratejik hedeflerine düzenlenen saldırıların güvenlik seviyesini açıkça gösterdiğini aktaran SBU, Rusya Savunma Bakanlığı'nın bu konuda kamuoyuna yaptığı açıklamaların önemli ölçüde farklı olduğunu ifade etti. SBU, uçağın maliyetinin 24 milyon dolar olduğunu belirtti. - KİEV