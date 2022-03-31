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Ukrayna görüntüleri paylaştı! Sivil yerleşim alanına gizlenen Rus zırhlıları böyle vuruldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 36. gününde hız kesmeden devam ederken, Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım geldi. Sivil yerleşim alanına gizlenen Rus ordusuna ait zırhlı araçların topçu saldırısıyla vurulma anına ilişkin görüntüleri paylaşan Bakanlık yetkilileri, işgalin başından bu yana 17 binden fazla Rus askerinin de öldürüldüğünü aktardı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna ordusu direnişini sürdürüyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı, sivil yerleşim alanına gizlenen Rus ordusuna ait zırhlı araçlarını düzenlediği topçu saldırısıyla vurdu.

SALDIRI ANINA AİT GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Bakanlık, insansız hava aracı ile anbean kayıt altına alınan saldırı anına ait görüntüleri paylaştı. Ukrayna Savunma Bakanlığı ayrıca, 24 Şubat-31 Mart tarihleri arasındaki Rus ordusunun kayıplarını açıkladı.

17 BİNDEN FAZLA RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Açıklamada, 17 bin 500 Rus askerinin öldürüldüğü, 614 tank ve bin 735 askeri zırhlı teknik aracın da imha edildiği ifade edildi.

İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin - 3. Sayfa

Ukrayna, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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