UKMTO, Hürmüz Boğazı'nda 4 ticari geminin daha vurulduğunu açıkladı

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO), Hürmüz Boğazı'ndan geçen 4 ticari geminin daha şüpheli saldırılara uğradığını açıkladı.

Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik şüpheli saldırılara yenileri eklendi. UKMTO, Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yapmaya çalışan 3 tanker ile boğazın giriş yönünde ilerleyen 1 konteyner gemisinin bilinmeyen mühimmatlar tarafından vurulduğunu açıkladı. Tankerlerden birindeki mürettebatın güvende olduğu aktarılırken, saldırıların herhangi bir çevresel etkiye yol açıp açmadığının bilinmediği kaydedildi. Tamamı 11 Ekim'de yaşanan saldırılarla ilgili inceleme başlatıldığı vurgulandı. Bölgedeki gemilere dikkatli olma ve şüpheli her türlü durumu UKMTO'ya bildirme çağrısında bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı