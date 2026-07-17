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Uganda'da öğrenci otobüsü devrildi: 21 ölü

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Uganda'da bir eğitim programı için seyreden öğrenci otobüsü, teknik arıza sonucu devrildi. Kazada 20'si öğrenci 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Uganda'da öğrenci otobüsünün devrilmesi sonucu 20'si öğrenci 21 kişi hayatını kaybetti.

Uganda'da öğrenci otobüsü devrildi. Polis, otobüsün bir eğitim programı için ülkenin doğusuna seyrettiği sırada Kapchorwa kasabasında yaşanan kazada 20'si öğrenci 21 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Çok sayıda kişinin yaralandığı kazanın, yaşanan teknik arıza sonucu sürücünün kontrolü kaybetmesiyle yaşanmış olabileceği bildirildi.

Kazanın ardından yaralı öğrencilere bölgede bulunanlar yardım etmeye çalışırken yaralıların hastanedeki tedavisinin sürdüğü açıklandı. - KAMPALA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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