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Uçurumun kenarına sürüklenen at, feci şekilde telef oldu

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Ağır yüklerle birlikte uçurumun kenarına sürüklenen bir at, kurtarılmaya çalışıldığı sırada uçurumdan yuvarlanarak telef oldu. Görüntüyü izleyenler "Çok zalimsin insanoğlu" demekten kendini alamadı.

Üzerindeki ağır yüklerle birlikte uçurumun kenarına sürüklenen bir at, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılmaya çalışıldı. Ancak panikleyen hayvan, dengesini kaybederek uçurumdan aşağı yuvarlandı ve feci şekilde telef oldu.

"ÇOK ZALİMSİN İNSANOĞLU"

Olay anı, çevrede bulunan kişiler tarafından kaydedilirken, görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı, hayvanlara aşırı yük taşıtılmasının ve zor şartlarda çalıştırılmalarının büyük bir sorun olduğunu dile getirerek tepki gösterdi.

Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Çok zalimsin insanoğlu...
  • O at yaşamaz daha...
  • Cehennem yakıtı bunlar.
  • Kaçakçılar bunlar...
Uçurumun kenarına sürüklenen at, feci şekilde telef oldu
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMehmet Atilgan:

atın üstünde yükün fazla olduğundan değil atcaz danayamamis zavallı bunlar kaçakçı işi

Yorum Beğen21
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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

haberde 4 kisinin yorumunu yazmislar hepsi dogru... ama ayni zamanda o.c. bunlar...

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
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