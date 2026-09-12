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Uçurumdan yuvarlanan yaşlı motosiklet sürücüsü öldü

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Hatay’ın Hassa ilçesinde motosikletiyle uçurumdan yuvarlanan 74 yaşındaki sürücü öldü.

Hatay'ın Hassa ilçesinde motosikletiyle uçurumdan yuvarlanan 74 yaşındaki sürücü öldü.

Kaza, Hassa ilçesi Çardak Yaylası yolu üzerinde yaşandı. Hasan Keskin idaresindeki motosiklet, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle uçuruma yuvalandı. Uçurumdan yuvarlanan 74 yaşındaki sürücü Keskin, hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, uçurumdan yuvarlanan yaşlı sürücünün cansız bedenini kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin de kontrolünde öldüğü tespit edilen Keskin, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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