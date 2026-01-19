Uçuruma yuvarlanırken tek bir kelime haykırdı

Virajı alamayan motosiklet sürücüsü Ersal Şanlıdağ, uçurumun kenarında durarak ölümden döndü.

UÇURUMA YUVARLANIRKEN "YAPMA" DİYE BAĞIRDI

Kontrolden çıkan motosikletiyle yol kenarına savrulan Şanlıdağ'ın yaşadığı o dehşet anları, kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sürücünün uçuruma doğru sürüklenirken defalarca "Yapma" diyerek bağırdığı duyuldu.

Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler, vakit kaybetmeden Şanlıdağ'ın yardımına koştu. Şans eseri uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtulan ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.