Düzce'de Uçuruma Yuvarlanan Kişiyi Kurtarmak İsterken 3 Kişi Mahsur Kaldı
Düzce'nin Beyköy beldesinde bir kişi uçuruma yuvarlandı, onu kurtarmak isteyen iki kişi de mahsur kaldı. İtfaiye ve arama kurtarma ekipleri, zorlu arazi şartlarında yaptıkları çalışmayla üç kişiyi kurtardı. Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Düzce'de uçuruma yuvarlanan bir kişiyi kurtarmak isteyen iki kişi de mahsur kaldı.
Olay, Beyköy beldesine bağlı Çınardüzü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle Y.E.T. uçuruma yuvarlandı. Yanında bulunan S. T. ve M. T. uçuruma yuvarlanan şahsı kurtarmak isterken tehlikeli bölgeye inince geri çıkamadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler, zorlu arazi şartlarına rağmen gerçekleştirdikleri çalışma sonucu mahsur kalan 3 kişiyi bulundukları yerden kurtardı. İlk kontrolleri olay yerinde yapılan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE