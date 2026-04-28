Düzce'de Uçuruma Yuvarlanan Kişiyi Kurtarmak İsterken 3 Kişi Mahsur Kaldı

Düzce'nin Beyköy beldesinde bir kişi uçuruma yuvarlandı, onu kurtarmak isteyen iki kişi de mahsur kaldı. İtfaiye ve arama kurtarma ekipleri, zorlu arazi şartlarında yaptıkları çalışmayla üç kişiyi kurtardı. Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olay, Beyköy beldesine bağlı Çınardüzü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle Y.E.T. uçuruma yuvarlandı. Yanında bulunan S. T. ve M. T. uçuruma yuvarlanan şahsı kurtarmak isterken tehlikeli bölgeye inince geri çıkamadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, zorlu arazi şartlarına rağmen gerçekleştirdikleri çalışma sonucu mahsur kalan 3 kişiyi bulundukları yerden kurtardı. İlk kontrolleri olay yerinde yapılan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'ın başkenti Tahran'da bugüne kadarki en büyük gösteri

Sokakları terk etmiyorlar! Ülkede bugüne kadarki en büyük gösteri
Haberler.com
500

İlhan Palut'tan yıldız oyuncusu için Montella'ya çağrı: Milli takımı hak ediyor

Yıldız oyuncusu için Montella'ya çağrı yaptı: Milli takımı hak ediyor
Talisca ve Kerem Aktürkoğlu arasında geçen diyalog ortaya çıktı

Penaltıdaki diyalogları ortaya çıktı: Kerem'den dikkat çeken söz
Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı

Nusret Gökçe'nin kardeşi tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu

Hizbullah'tan kanlı pusu! İsrail askerlerini tek tek böyle vurdular
İlhan Palut'tan yıldız oyuncusu için Montella'ya çağrı: Milli takımı hak ediyor

Yıldız oyuncusu için Montella'ya çağrı yaptı: Milli takımı hak ediyor
Belçika'da ilk kez bir Türk takımı şampiyon oldu

O ülkede ilk kez bir Türk takımı şampiyon oldu
Rubio'ya göre İran 'ABD ile anlaşma' konusunda ciddi

İran'ın umutlandıran teklifine ABD'den ilk yanıt geldi