'Ucube Kavşak'ta İki Ayrı Kaza: 4 Yaralı

'Ucube Kavşak'ta İki Ayrı Kaza: 4 Yaralı
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Samsun'da 'Ucube Kavşak' olarak bilinen Yeşilkent alt geçitte meydana gelen iki ayrı kazada toplamda 4 kişi yaralandı. Kazaların nedeninin direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi olduğu belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

'Ucube Kavşak'ta 2 ayrı kaza: 4 yaralı

SAMSUN - Samsun'da sürekli kaza olduğu için 'Ucube Kavşak' olarak adlandırılan Yeşilkent alt geçitte yarım saat arayla meydana gelen 2 ayrı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım İlçesi Derecik Mahallesi Yeşilkent Alt Geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Öztürk idaresindeki 19 TT 224 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kayarak beton bariyere çarptı. Bu sırada arkadan gelen Doğukan İçci yönetimindeki 16 BHN 672 plakalı otomobilde kayarak 19 TT 224 plakalı otomobile çarptı. Kazada, her iki araçta bulunan Yiğit Öztürk, Mehmet Ali İşci ve Mislina İşci yaralandılar. Yaralılar ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tespit altına alındı. Bu kazadan yarım saat sonra aynı alt geçitte yine kaza meydana geldi. Uğurcan Ertaş idaresindeki 55 AFF 91 plakalı kamyonet kayarak beton bariyere çarptı. Kazada yaralanan Emine Ertaş ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İlk kazada yaralanan Yiğit Öztürk." Aynı alt geçitte sürekli kaza olduğu için 'Ucube Kavşak" olarak adlandırılmış. Burada yolda hata olduğu için Karayolları Müdürlüğü hakkında dava açacağım"dedi.

Öte yandan, aynı alt geçitte sürekli kaza olduğu için halk arasında "Ucube Kavşak" olarak adlandırıldığı ve kazaları önlemek için yeni yol çalışmaları yapılmasına rağmen aynı yerin araç trafine açık olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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