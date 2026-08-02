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Üç kişinin can verdiği caddede ’kasis’ ihlali davam ediyor

Üç kişinin can verdiği caddede ’kasis’ ihlali davam ediyor
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Eskişehir’in 75. Yıl Mahallesi’nde 5 Ocak 2026’da gece saatlerinde 3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazanın yaşandığı caddede, tehlikeli ve bilinçsiz sürücü ihlalleri devam ediyor.

Eskişehir'in 75. Yıl Mahallesi'nde 5 Ocak 2026'da gece saatlerinde 3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazanın yaşandığı caddede, tehlikeli ve bilinçsiz sürücü ihlalleri devam ediyor.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı 75. Yıl Mahallesi'nde 5 Ocak 2026 tarihinde gece saatlerinde meydana gelen kazada bir araçla yarış halinde olduğu iddia edilen M.D. idaresindeki 26 ADU 714 plakalı otomobil tramvaydan inerek yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişiye çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle 3 genç olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilini 1 kilometre ileride terk edip kaçan sürücü M.D., polis ekiplerince yakalanarak tutuklanmıştı. 3 gencin yaşamını yitirdiği caddede yaşanan acı olaya rağmen duyarsız sürücülerin kural ihlalleri kameralara yansıdı. Aşırı hız ve kural ihlali nedeniyle acı bir facianın yaşandığı aynı caddede kaydedilen görüntülerde, bir servis aracının yoldaki kasisten geçmemek için tramvay yoluna girip yoluna devam ettiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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