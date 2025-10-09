tv100'de flaş gelişme! İki isimle yollar ayrıldı

Türkiye'nin haberdeki öncü yüzü sloganıyla yolculuğuna devam eden tv100, iki programı yayından kaldırdı.

Edinilen bilgiye göre 08.00-10.00 saatleri arasında yayınlanan Yenigün programının sunucusu İsmail Küçükkaya ile 10.00-12.00 saatleri arasında yayınlanan Para Manşet programının sunucusu Ebru Baki ile yollar ayrıldı.

tv100'ün önümüzdeki günlerde sürpriz isimleri seyircisiyle buluşturacağı öğrenildi.