tv100'de flaş gelişme! İki isimle yollar ayrıldı

tv100'de flaş gelişme! İki isimle yollar ayrıldı
tv100'de değişim rüzgarları esiyor… Kanal, iki programı yayından kaldırarak, sunucuları ve ekipleriyle yolları ayırma kararı aldı. O isimler İsmail Küçükkaya ve Ebru Baki…

Türkiye'nin haberdeki öncü yüzü sloganıyla yolculuğuna devam eden tv100, iki programı yayından kaldırdı.

Edinilen bilgiye göre 08.00-10.00 saatleri arasında yayınlanan Yenigün programının sunucusu İsmail Küçükkaya ile 10.00-12.00 saatleri arasında yayınlanan Para Manşet programının sunucusu Ebru Baki ile yollar ayrıldı.

tv100'ün önümüzdeki günlerde sürpriz isimleri seyircisiyle buluşturacağı öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
