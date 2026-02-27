Haberler

Tuzluca'da kar 32 köy yolunu kapattı, 22 köy yolu ulaşıma açıldı

Tuzluca'da kar 32 köy yolunu kapattı, 22 köy yolu ulaşıma açıldı
Iğdır'ın Tuzluca ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, kırsalda ulaşımı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde 32 köy yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Iğdır İl Özel İdaresi'ne bağlı 5 ekip, kapanan yolların açılması için sahada yoğun bir çalışma başlattı. Ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda an itibarıyla 22 köy yolu olmak üzere toplam 121 kilometrelik yol yeniden ulaşıma açıldı. Yetkililer, kalan köy yollarının en kısa sürede ulaşıma açılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
