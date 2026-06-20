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Tuzla'da villada çıkan yangın korkuttu

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Tuzla Tepeören Mahallesi'nde bir villada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, villada maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Tuzla'da bir villada çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Tepeören Mahallesi'nde bulunan bir villada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, villadan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sonucunda villada maddi hasar meydana gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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