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Art arda gelen silah sesleri polisi harekete geçirdi! Valeler, sokağı Teksas'a çevirdi

3. Sayfa Haberleri

İstanbul Tuzla'da farklı iş yerlerinde çalışan valeler arasındaki anlaşmazlık silahlı çatışmaya dönüştü. İki şahıs, sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdı. Olaya karışan 7 kişi yakalanırken, silahlı çatışma anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Tuzla'da Postane Mahallesindeki bir sokak içerisinde 18 Aralık Pazar günü saat 22.50 sıralarında iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Art arda gelen silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, çatışmanın yaşandığı sokaktaki iş yerinin vale kulübesinin camlarının da kırıldığını tespit etti. Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, iş yeri yakınında S.Ö. isimli şüpheli şahıs bir adet tabanca ve tabancaya ait 5 adet fişek ile birlikte yakalandı.

Güvenlik kamera görüntüleri inceleyen polis, olaya karıştığı belirlenen T.Y., E.Ö., Y.Z.Y., F.S.Y., G.G. ve A.Ö. isimli şüphelileri de kısa süre içerisinde yakaladı. T.Y. isimli şüphelinin yanında, olayda kullanıldığı değerlendirilen bir adet tabanca ele geçirildi. Anlaşmazlık yaşayan valeler silahlı çatışmaya girdi. Olay ile ilgili yapılan incelemede, şahısların sokak içerisindeki farklı iş yerlerinde vale olarak çalıştıkları, aralarındaki anlaşmazlık sebebiyle çatışmanın yaşandığı anlaşıldı.

Konu ile ilgili yakalanan 7 şüpheli hakkında "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret", "genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi", "6136 sayılı kanuna muhalefet" "mala zarar verme" suçları ve "vale hizmetleri çerçevesinde 2918 sayılı karayolları trafik kanununa muhalefet" suçlarından işlem başlatıldı.

Şahısların sokak ortasında silah ile birbirlerine ateş ettikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aynı sokakta bulunan iki şahıs birbirlerine silah ile art arda ateş ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tuzla 3. Sayfa Haberler

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Yorumlar (2)

miran kartal:

BEN ŞAHSEN ŞİDETE KARŞIYIM VE ERKEK OLACAK KİŞİLER SİLAH NEDEN KULANIYOR GÖREN DER ÜLKEYİ BASMIŞLAR İKİNİZDE AYNI ÜLKENİN ÇOCUKLARISINIZ YAZIK

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Hayri :

2021 de vale hizmet yönetmeliği yayınlandı bir tane uyan yer var mı çok zor polis belediye neden denetlemez bunları çok yerde ipsiz sapsız tipler bu işlerde bu gun var yarın yok kim boştaysa sonra bu adamlara aracını teslim ediyosun kim öle kim kala orman kanunu

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