Tuzla'da Servis Aracı Dere Yatağına Düştü: 1 Ölü, 14 Yaralı

Tuzla'da servis aracının dere yatağına düşmesi sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Şoförün stop eden aracı vurdurmak için yanyola girdiği ancak aracı kontrol edemeyerek şarampole yuvarlandığı ortaya çıktı.

Kaza, Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Paşaoğulları Nakliyat isimli bir firmaya ait servis aracı dere yatağına yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

1 kişi hastanede hayata döndürüldü

Servis minibüsünde sıkışanlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılırken, bazıları ise kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. 14 yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Adem Aksu isimli kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada, kalbi duran bir şahsın ise sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürüldüğü öğrenildi.

Kazanın detayları ortaya çıktı

Öte yandan, servis minibüsü şoförü Gökhan U.'nun stop eden aracı vurdurmak için yanyola girdiği, aracı kontrol edemeyerek şarampole yuvarlandığı öğrenildi. Servis aracının, işçileri Gebze'de bulunan Numarin isimli firmadan Tuzla Deri Yansanayi'de bulunan Sumarin isimli firmaya taşıdığı bilgisine ulaşıldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. - İSTANBUL