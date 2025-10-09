Haberler

Tuzla'da Gemi Yan Yattı: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Olay, Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, bakım ve onarım çalışmaları süren gemi, henüz belirlenemeyen bir nedenle yan yattı. Bu sırada gemide bulunan işçilerden bir kısmı denize düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, sahil güvenlik ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada Ukrayna uyruklu 46 yaşındaki işçinin tahliye rampa kapağının düşmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
