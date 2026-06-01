Tuzla Orhanlı Gişeleri'nde feci kaza: 29 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Tuzla Fatih Mahallesi Orhanlı Gişeleri'nde beton bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Faruk Yılmaz (29) olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Yılmaz'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

Tuzla Fatih Mahallesi Orhanlı Gişeleri'nde 15.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, Peugeot 34 FA 0727 plakalı otomobil, Pendik istikametinden TEM Otoyolu yönüne seyir halindeyken gişelerde bulunan beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan sürücü Faruk Yılmaz (29), olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen savcı ve olay yeri inceleme ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
