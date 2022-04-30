Tuzla'da 3 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin 2 kişi gözaltında

Patlamanın meydana geldiği fabrikanın ruhsatsız olduğu ortaya çıktı

İSTANBUL - Tuzla'da 3 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin, iş yeri sahibinin de aralarında bulunduğu 2 kişi gözaltına alındı. Patlamanın meydana geldiği fabrikanın iş yeri ruhsatının olmadığı ve buna yönelik herhangi bir başvuru talebin de bulunmadığı öğrenildi.

Tuzla'da dün saat 13.10 sıralarında Tuzla Orta Mahallesinde bulunan sanayi sitesi içerisindeki bir işyerinde çıkan patlama sonucunda yangından 15 kişi yaralanmış, 3 kişi ise hayatını kaybetmişti.

Ruhsat talebinde bulunmamışlar

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından patlamaya ilişkin soruşturma sürerken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, olaya ilişkin araştırmalarını yürütüyor. Bu çerçevede ifadesi alınan iş yeri sahibi M.U.B., iş yeri ruhsatı talebinde bulunduklarını söyledi. Ekipler, araştırmalar sonucunda işyeri ruhsatı almak için herhangi bir başvuru talebinin olmadığı tespit etti.

2 şüpheli gözaltında

İşyeri sahibi M.U.B. ile iş yerinde görevli O.D. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.