Tuvalet Meselesi Nedeniyle Taksiciyi Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Tutuklandı

Tuvalet Meselesi Nedeniyle Taksiciyi Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tuvalet meselesi yüzünden tartıştığı taksiciyi motosikletle takip edip bıçaklayarak öldüren S.G. isimli katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayda ağır yaralanan taksici hastanede hayatını kaybetti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde önceki gece tuvalet meselesi yüzünden tartıştığı taksiciyi motosikletle takip edip Davutlar yolu üzerinde defalarca bıçaklayarak öldüren katil zanlısı S.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Elleri kelepçeli olarak Kuşadası Adliyesi'ne getirilen katil zanlısının sakin tavırları dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'nda seyyar olarak parfümcülük yaptığı öğrenilen S.G. isimli şahıs, taksi durağının tuvaletini kullanmak için geldiği durakta, tuvalet anahtarının kendisine verilmemesini gerekçe göstererek taksici Vural İşcen ile tartıştı. Polis tarafından el konulan olaydan sonra bölgeden ayrılıp taksi şoförü Vural İşcen'i takibe alan katil zanlısı motorsiketi ile müşteriye çıkan İşcen'i takibe aldı. Davutlar yolu üzerindeki Nazilli Halk Pazarı önünde taksiciyi durduran katil zanlısı S.G. kendisine tuvalet anahtarını vermediği gerekçesi ile taksiciyi defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı.

Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan talihsiz adam Kuşadası Devlet hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olaydan sonra gözaltına alınan katil zanlısı S.G. polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. S.G. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail, Türkiye'nin son hamlesinden rahatsız: Osmanlı'yı canlandırma yönünde önemli bir adım

Türkiye'nin son hamlesi İsrail'de büyük ses getirdi
Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP'den istifa etti

CHP'ye 20 yıl sonra seçim kazandıran başkan istifa etti
Ahlat'ta konuşan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Artık son düzlükteyiz

Erdoğan'dan Ahlat'ta dikkat çeken mesaj: Artık son düzlükteyiz
Öğrenciler isyanda! YKS sonuçlarına itirazlar çığ gibi büyüyor

Bugün açıklanan sınav sonuçları yüzlerce öğrenciyi isyan ettirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bestemsu Özdemir ve Ersin Görkem bugün evleniyor

Gelin ata bindi! Ünlü oyuncudan beklenmedik evlilik hamlesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.