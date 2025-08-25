Tuvalet Meselesi Nedeniyle Taksiciyi Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde önceki gece tuvalet meselesi yüzünden tartıştığı taksiciyi motosikletle takip edip Davutlar yolu üzerinde defalarca bıçaklayarak öldüren katil zanlısı S.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Elleri kelepçeli olarak Kuşadası Adliyesi'ne getirilen katil zanlısının sakin tavırları dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'nda seyyar olarak parfümcülük yaptığı öğrenilen S.G. isimli şahıs, taksi durağının tuvaletini kullanmak için geldiği durakta, tuvalet anahtarının kendisine verilmemesini gerekçe göstererek taksici Vural İşcen ile tartıştı. Polis tarafından el konulan olaydan sonra bölgeden ayrılıp taksi şoförü Vural İşcen'i takibe alan katil zanlısı motorsiketi ile müşteriye çıkan İşcen'i takibe aldı. Davutlar yolu üzerindeki Nazilli Halk Pazarı önünde taksiciyi durduran katil zanlısı S.G. kendisine tuvalet anahtarını vermediği gerekçesi ile taksiciyi defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı.

Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan talihsiz adam Kuşadası Devlet hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olaydan sonra gözaltına alınan katil zanlısı S.G. polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. S.G. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN